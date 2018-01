Le Casa-Sports va poursuivre sa saison dans l'élite malgré les zones de turbulences qu'il traverse (Président)

Dans un entretien téléphonique qu’il a accordé à nos confrères du site Aps, le président du Casa Sports a rassuré en ces termes les supporters du club : « nous allons garder le cap, nous n’avons raté que le début de saison. Il ne sert à rien de mettre une pression négative sur le staff et les joueurs ».



Dernièrement le Casa-Sports de Ziguinchor, première équipe non relégable avec 4 points au compteur (un match en moins), a été largement battue 0-3, dimanche, par le Stade de Mbour, en match comptant pour la 7-ème journée de Ligue 1 de football.



Tout en admettant le difficile début de saison de son équipe, Seydou Sané ne compte pas s’alarmer.



Le président du Casa-Sports a insisté sur les contenus, qui selon lui ne sont pas mauvais, "mais le football, ça va vite dans un sens ou dans l’autre. nous avons confiance aux joueurs et au staff technique ».



L’équipe du Casa-Sports de Ziguinchor cherche en vain à retrouver le sommet de la Ligue 1 de football, depuis son titre de champion du Sénégal en 2012.