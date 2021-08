Le Cetud annonce le retrait définitif des "Cars rapides" et "Ndiaga Ndiaye" avant fin 2021

Bientôt la fin d’une époque à Dakar. Thierno Birahim Aw, le directeur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), a annoncé le «retrait définitif» des cars rapides et des cars Ndiaga Ndiaye de la circulation d’ici la fin de l’année 2021.



Thierno Birahim Aw a fait l’annonce, au cours d’une réunion de renouvellement des instances d’un groupement d’intérêt économique (Gie) de l’Association de financement des transports urbains (Aftu), à la chambre de Commerce de Dakar. Cependant, il faudra le voir pour le croire. En effet, nos confrères de WalfQuotidien rappellent que ce n’est pas la première fois que l’Etat annonce le retrait de ces voitures de transports considérées par beaucoup comme des «cercueils roulants».



Déjà au mois de mars 2020, le Président Macky Sall s’était engagé à les retirer de la circulation. «Un véhicule qui a plus de 40 ans ne doit plus transporter des personnes», avait-il déclaré. Macky Sall qui s’exprimait, lors d’un Conseil présidentiel consacré à l’environnement, expliquait que la modernisation du transport urbain ne s’accommode pas avec ces voitures d’un autre âge. Ce retrait devrait en principe coïncider avec la mise en circulation du Train express régional (Ter).