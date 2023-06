Le Clasico Real Madrid-Barça à 40 M€ choque l’Espagne, les millions de l’Arabie saoudite font dégoupiller l’Italie

Le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter dans l’un des matches les plus chers de l’histoire, la presse italienne revient sur les nombreuses offres des clubs saoudiens et MU parvient à arracher Mason Mount à Chelsea, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



« Un Clasico des sommets »

La presse espagnole fait ses gros titres sur le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont se retrouver durant l’été pour un Clasico historique. Pas vraiment pour l’enjeu puisque ce sera un match de préparation, mais historique pour ses chiffres ! La rencontre se jouera à Dallas, le 29 juillet prochain et ce sera un « Clasico des sommets », d’après AS. Dans un stade de plus de 90 000 places, les billets vont atteindre des prix complètement dingues. On parle ici de montant allant de 205 € jusqu’à 3200 € pour les places les plus chères. Toujours d’après le quotidien ibérique, le prix moyen devrait se situer autour des 500 €. Au total, la billetterie pourrait ainsi rapporter jusqu’à 40 M€, juste sur ce match. Probablement le Clasico et l’un des matches les plus chers de l’histoire du foot.



La « folie » saoudienne s’empare de l’Italie !



En Italie, le Corriere dello Sport revient sur les dernières offres en provenance d’Arabie saoudite, ce vendredi. Le quotidien transalpin rapporte d’abord le départ de Marco Brozovic vers Al Nassr. Il va partir contre un chèque de 23 M€ et va rejoindre CR7. De quoi permettre à l’Inter de payer le transfert de Davide Frattesi, explique le journal. Dans le même temps, le média revient sur les refus de José Mourinho et Romelu Lukaku qui étaient également sollicités par des offres saoudiennes. Et c’est aussi ce qui fait la couverture de La Gazzetta dello Sport. « Brozovic dit oui à 100M€, Lukaku dit non à 120 M€ », titre le journal au papier rose qui résume ces propositions des clubs de Saudi Pro League par le mot « folie ».



MU d’accord avec Chelsea pour Mason Mount !



Le dossier Mason Mount qui fait grand bruit en Angleterre. Les Red Devils seraient finalement revenus à la charge et ils auraient même trouvé un accord avec les Chelsea ! C’est ce qui fait la Une du Manchester Evening News ce vendredi. C’est le média The Athletic qui a révélé cet accord, autour d’un transfert à 60 M£, soit 70 M€. Et cette troisième offre du club mancunien a fini par être acceptée. Mount devrait signer un contrat de 5 ans, avec une année supplémentaire en option. La nouvelle fait aussi les gros titres du Daily Mirror qui parle de « poignée de main pour Mason ». Même chose en Une du Daily Mail qui regarde aussi vers le prochain joueur à arriver du côté de United. « Mount arrive, Onana ensuite ? », se demande le tabloïd.