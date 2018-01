Le Collectif Non à la Franc-maçonnerie répond au GODF : "Tous vos membres sont déclarés personæ non grata au Sénégal" Le Grand Orient de France (GODF) s'était fendu d'un communiqué incendiaire le 26 janvier dernier pour dénoncer les agissements des organisations islamiques sénégalaises pour empêcher la tenue du Congrès des Rehfram à Dakar et mettre en garde l'Etat du Sénégal. Le Collectif Non à la Franc-maçonnerie a répliqué par un autre communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik. Ladite organisation est plus que jamais déterminée à barrer la route Francs-maçons qu'elle déclare personæ non grata au Sénégal. Communiqué en intégral !!!

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

"Nous collectif NON à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité, accusons réception

de votre communiqué du 26 du mois courant indexant le Sénégal.

Le peuple sénégalais proclame dans le préambule de sa constitution qu’il est

PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles qui fondent le ciment de son

unité nationale. Un peuple fortement croyant, de musulmans et de chrétiens, gardant

jalousement l’héritage de ses ancêtres très riche en valeurs et principes gage de sa

stabilité tant enviée dans le monde et moteur de sa paix citée partout en exemple.

Un peuple trahi par ses dictateurs ayant appartenu et soutenus par vos loges où

règnent conspirations et mensonges dans le bâillonnement et la liquidation de nos

héros et patriotes ; lesquelles loges ont organisé le pillage du continent par le biais

de la françafrique. Un peuple qui a compris que la franc-maçonnerie fait partie de

l’héritage colonial et reste une secte très dangereuse, anticléricale, anti-état et

luciférienne dans sa démarche assumée d’éliminer Dieu de la vie des hommes.

Depuis que le Collectif est au courant de votre entreprise satanique de faire de

Dakar, le lieu de « tenue » des REHFRAM pour l’année 2018, nous sommes sur le

pied de guerre face à votre secte décrite à tord comme puissante et secrète. Notre

combat ne fait que commencer !

Par votre communiqué, le GODF nous rappelle cette France parasitique, et toujours

présente, qui refuse l’autodétermination des peuples du continent car consciente

que sans l’Afrique, elle n’aura pas d’histoire dans ce 21 e siècle.

Le Collectif rappelle au Grand Orient que ses manœuvres et subterfuges ayant

conduit, par le passé, à mettre à genoux l’église française sous le fallacieux combat

au nom de la laïcité, ne saurait prospérer au Sénégal.

Le GODF combat aujourd’hui l’islam en France avec des lois préparées en loge et

portées par des parlementaires dévoués à votre cause. Votre philosophie

mensongère de - liberté absolue de conscience et d’expression – devait vous

amener sur le terrain des libertés, à permettre aux musulmans de s’épanouir, à ne

pas brimer les musulmanes qui ont choisi le port du voile et à ne pas fustiger l’Etat

français quand il octroie de maigres terres pour des lieux de culte. Le GODF qui est

prêt à défendre la zoophilie, à soutenir les libertés sexuelles des enfants au nom de

la liberté des orientations sexuelles est dans une logique de guerre contre toute

croyance faisant référence au monothéisme. Cette proclamation de «liberté absolue

de conscience» aura certainement motivé le Grand Orient de France à décerner, le

08 avril 2016, à l’ex-ministre de la Santé Mme Simone Veil, la haute distinction de

l’Ordre Maçonnique «Marianne-Jacques- France», pour avoir été l’auteure, le 17

janvier 1975, de la loi légalisant l’avortement en France. Le patron du Grand Orient,

le «Grand Maître» Daniel Keller, n’a su cacher sa joie en remettant à la famille de

Mme Veil ce buste de Marianne, déclarant : «Sa loi sur l’IVG [interruption volontaire



de grossesse] est devenue le symbole de l’amélioration de l’Homme et de la société

à laquelle les francs-maçons travaillent ; cette loi reste un pilier de notre société».

Ainsi, cette négation du droit à la vie, permettant de tuer librement des enfants dans

le ventre de leurs mères, constitue un pilier de la société qu’entreprend de bâtir cette

obédience maçonnique luciférienne! Un de vos éminents barons, Jean Tuffou, 2 e

Grand Maître adjoint du Grand Orient, a avoué le 29 mai 2013 que le «mariage pour

tous», officialisé en France par la loi du 17 mai 2013, autorisant le mariage

homosexuel, a été adopté en loge !

En termes de «liberté de conscience», justement, où était le Grand Orient lorsque le

Code civil français, renforcé par la «Loi Pasqua» de 1992, sur le regroupement

familial, interdisait la pratique de la polygamie ? Maintenant de facto nombre de

femmes à l’état de maitresses et pénalisant injustement des travailleurs immigrés

musulmans, après avoir déstabilisé leurs familles ? Où était ce prétentieux Grand

Orient de France, champion autoproclamé de la liberté de conscience, lorsque des

arrêtés préfectoraux iniques ordonnaient, çà et là en Europe, le démantèlement de

minarets de mosquées, que des croyants, pourtant régulièrement établis dans ces

pays et y gagnant honnêtement leurs vies, ont bâties à la sueur de leur front ?

En nous qualifiant d’extrémistes et de forces obscurantistes, le GODF reste dans le

déni de l’autre croyant que sa culture est universelle et ses valeurs sont à adopter

par tous. NON, l’ère de la tutelle est révolue, REVEILLEZ VOUS !

Le Collectif dit tout simplement que le Sénégal n’a pas de leçon à recevoir du Grand

orient.

Enfin votre communiqué renseigne sur votre but factice et inavoué comme souligné

par Livernette dans son ouvrage intitulé « La franc-maçonnerie, 300 ans

d’imposture », dans l’affirmation que vous proposez une franc-maçonnerie de

progrès libérée de DOGMES, émancipatrice et permettant l’avènement d’une

humanité MEILLEURE et plus ECLAIREE. Quel mensonge ! Combattre Dieu et

diriger le monde a été, est, et restera votre but.

Le Collectif NON à la franc-maçonnerie, prend à témoin la communauté

internationale et réaffirme sa ferme détermination à s’opposer systématiquement

à toutes manœuvres de vassalisation de nos mœurs ; prétendant nous apporter

un nouveau modèle de société pour régenter notre mode de vie communautaire, que

s’est librement choisi l’écrasante majorité des croyants de notre pays. Lequel est

certes démocratique et hospitalier, mais fermement attaché à la sauvegarde de

ses valeurs culturelles et religieuses.

Vos menaces ouvertes viennent conforter plusieurs allégations vous qualifiant

d’organisation criminelle à l’origine de plusieurs meurtres et attentats cf (la

publication des « grands crimes de la maçonnerie » ou « franc-maçonnerie : rites,

violences et crimes »). Nous faisons fi de vos menaces et de toute mise en

exécution de ces dernières.



Par conséquent, le Collectif NON à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité déclare

personae non gratae au Sénégal tous les membres de votre organisation, et assure

que les mesures idoines seront prises, le cas échéant.

Le Sénégal dit doublement NON à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité"



Par le Collectif NON à la Franc-maçonnerie et à l’homosexualité

Autres articles Awa Ndiaye : «Nous ne cherchons pas à fermer Seneporno mais…»

Le père du défunt étudiant Mamadou Diop réclame à l'Etat les 20 millions d'indemnisation et...

Libre propos-Diawara, le monstre vivant ! (Abdoulaye THIAM)

​Macron au Sénégal : Les raisons de la visite du Président français

​Kocc Barma administrateur de Seneporno avertit : "La CDP ne peut pas fermer le site"

AYOBA FAYE