Le Colonel Assimi Goïta « Nous sommes condamnés à réussir… »

Les travaux sur la préparation de la transition sont en cours au Mali. La rencontre, qui se déroule en présence de plusieurs acteurs dont le très influent imam Dicko, est présidée par le colonel Assimi Goïta.



Dans son discours, le président du Comité national pour le salut du peuple (Cnsp) a fixé le cap. « Nous sommes condamnés à réussir pour les futures générations et nous réussirons par la grâce d'Allah et par les bénédictions de nos anciens.

Je ne doute point de l'esprit patriotique de tout un chacun afin que nous puissions adopter les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de notre Nation », a-t-il déclaré, selon Libération qui rapporte des propos.



Selon lui, « cette nécessité de refondation se justifie par la recherche d'une bonne gouvernance afin que les préoccupations des citoyens soient au centre de nos politiques publiques ».