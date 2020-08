Le Comité d’organisation annonce la tenue du Magal 2020... malgré la pandémie de Covid-19

Prévu en début octobre, la célébration du grand Magal de Touba, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en exil, est déjà au centre d’une réelle polémique. Contexte de pandémie de Covid-19 oblige. Alors que le ministre de l’Intérieur a fait une récente sortie pour interdire tous les rassemblements et manifestations pendant un mois, à cause de l’explosion des nouveaux cas positifs, le Comité d’organisation du Magal de Touba a fait une communication ce dimanche pour annoncer que l’événement se tiendra bel et bien dans la cité religieuse. Toutefois, l’organisation qui dit parler au nom du Khalife, assure que le respect des mesures barrières sera de rigueur. Regardez !