Le Constitutionnaliste Doudou Ndoye valide la 3e candidature de Macky

En 2024, Macky Sall peut bel et bien se représenter une troisième fois à l'élection présidentielle. L'affirmation a été faite sur le plateau du Jury Du Dimanche par le Constitutionnaliste Me Doudou Ndoye, ce 10 janvier, sur i-Radio. "Le président Macky Sall peut être candidat. Aucune loi, aucune Constitution ne lui interdit d’être candidat. Tant que cette constitution existe, personne ne pourra l’empêcher d’être candidat ", a déclaré l’ancien ministre de la Justice.



Selon lui, le Code électoral ne dit pas ne peut pas être candidat celui qui est le président de la République. "si Macky Sall est candidat, aucun Conseil Constitutionnel n’aura le droit de lui dire vous ne pouvez pas le faire. S’il est candidat et perd l’élection présidentielle, la question du troisième mandat ne se pose plus. Mais s’il gagne, le droit constitutionnel fera de lui le président", affirme Me Ndoye.