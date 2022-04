Le Cored lance ce lundi ses plateformes digitales

Opération digitalisation pour le « Tribunal des Pairs ». Ce lundi 25 avril 2022, le CORED (Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias), lance ses plateformes numériques.



« Le site web, www.cored.sn, permettra au public d’accéder aux informations nécessaires concernant le CORED et ses activités. Le compte Twitter @coredsenegal et la page Facebook @coredsenegal, seront des espaces d’échanges et d’interaction entre l’organe d’autorégulation, les médias, les journalistes et le grand public », peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik.