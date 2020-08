Le Covid-Organics du président malgache ne parvient pas à stopper le Covid-19

Plus tôt dans le mois, le président était à nouveau en train de distribuer le Covid-Organics, ainsi que des produits de première nécessité tels que le riz, l'huile, le sucre, aux communautés pauvres de la capitale, Antananarivo.



Il a été critiqué pour avoir attiré les foules lors d'un confinement, mais il est restée optimiste : "L'épidémie ne durera pas, elle ne fait que passer et nous la vaincrons".



Il a également laissé entendre que le nombre de personnes infectées n'était pas élevé dans les banlieues de la capitale où la distribution gratuite de la boisson avait commencé, il y a quelques mois.



L'OMS se dit favorable aux innovations basées sur les remèdes traditionnels, mais elle veut des preuves scientifiques avant de soutenir leur utilisation.



Jusqu'à présent, aucun résultat d'essais cliniques n'a été rendu public - ce qui n'a pas empêché le tonique de devenir une source de fierté africaine pour certains. Des envois gratuits ont été effectués dans des dizaines de pays africains.



Le gouvernement a cherché à contrer le scepticisme croissant à son égard, tant dans le pays qu'à l'étranger.



"Ce n'est pas parce que nous avons des préservatifs que nous devons faire attention au Sida ou que le sida est terminé ? C'est la même chose", déclare la directrice de la communication du président, Rinah Rakotomanga.



"La majorité des gens qui ont utilisé le produit et qui n'ont pas de maladie chronique se sont complètement rétablis, nous sommes fiers d'avoir ce remède contre la maladie. C'est dans notre culture, en tant que Malgaches, d'utiliser des décoctions comme celle-ci... tant que ça marche, nous n'avons pas besoin d'essais cliniques".



Cependant, la plupart des personnes atteintes du coronavirus commenceront à se rétablir rapidement après quelques jours de repos - ce ne sont que celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui risquent de développer des symptômes graves.