Le ‘’Covid Organics’’ : le Sénégal ne saurait être un ras pour l’Institut malgache des recherches appliquées...Par Moustapha Diakhate

Le ‘’Covid Organics’’ : le Sénégal ne saurait être un ras pour l’Institut malgache des recherches appliquées



En soutien au Professeur Moussa Seydi et au corps médical sénégalais



Pas d’empoisonnement des malades avec le CovidOrganics !



Avec l’utilisation de l’hydroxychloroquine par le Professeur Seydi et ses collaborateurs pour guérir les malades de la Covid-19, le Sénégal est classé parmi les meilleures performances mondiales en matière de traitement et de guérison du coronavirus.



En principe face au péril que constitue le Coronavirus aucune piste préventive ou curative sérieuse n’est à exclure.



Toutefois avec les mises en garde de l’OMS et surtout le refus Professeur Seydi de valider l’utilisation de ce produit dans son protocole de traitement, le Président Macky SALL doit se dissocier et dénoncer toute tentative, aux fins de lui plaire, pour imposer le CovidOrganics dans le protocole de soins du coronavirus.



Les Sénégalais doivent aussi se mobiliser pour empêcher, pour des considérations politiciennes et diplomatiques, le recours du CovidOrganics comme remède ou médicament contre la Covid-19 dans les districts et EPS de la République Sénégal.



Les Sénégalais souhaitent en finir avec la transmission du virus et guérir ses malades mais ils doivent aussi veiller à ce que toute validation d'un quelconque traitement de la Covid-19 tiene nécessairement compte des avis du Professeur Seydi et ses collaborateurs.



Pour l'heure, le Président de la République du Sénégal doit, pour endiguer la progression de l'épidémie, avec les 1000 milliards francs de Cfa du Force Covid-19, mettre à la disposition des sénégalais suffisamment de lave-mains, de solutions hydro-alcooliques et de masques de protection et ce sur l'ensemble du territoire national.