Le Cusems détruit "l'effort" de Macky pour les enseignants : "le Président est hors sujet"

Le Secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) a donné une analyse pour le moins sarcastique de la partie du discours de Macky Sall, le 3 avril 2018, où il parlait de la "revalorisation de l'indemnité de logement" des enseignants. Selon Abdoulaye Ndoye Macky Sall est tout simplement passé à côté de la plaque, puisqu'il ne s'agissait pas revaloriser l'indemnité.

"Le président de la République parle de revalorisation alors que nous parlons d'alignement de l'indemnité de logement qui est un principe de justice sociale et d'équité", a-t-il expliqué dans le journal L'As



Ndoye de préciser : "nous avons fait des propositions dans tous les corps où il y a des indemnités. Le Cusems a proposé pour ceux qui ont le niveau bac d'avoir 100 mille. Ceux qui ont bac+2 : 125 mille, bac +4 : 150 mille et bac+6 : 200 mille".



A noter que les syndicats d'enseignants n'ont toujours pas décidé s'ils allaient regagner les salles de classe ou non. Ils disent toujours attendent l'opinion de la base pour, soit lever le mot d'ordre ou continuer la bataille. Celui-ci consacrerait définitivement l'échec des négociations avec le gouvernement et conduirait sans doute à une année blanche.