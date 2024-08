Le Danemark va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso

Les ambassades du Danemark au Mali et au Burkina Faso seront bientôt fermées. Ces décisions, selon le royaume du pays nordique sont en raisons des coups d’Etat qui ont "fortement limité ses possibilités d’action" dans la région de Sahel.



"En raison des coups d’État militaires qui ont fortement limité les possibilités d’action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées", a fait part le ministère danois des Affaires étrangères dans un communiqué relayé par plusieurs médias. Pour le Danemark de telles conditions ne facilitent pas une coopération avec ces pays.



Le Danemark entend ouvrir des représentations à Dakar, Tunis et Kigali. Ces ambassades seront ouvertes en 2025. Néanmoins, le Danemark poursuivra sa collaboration avec le Mali et le Burkina Faso à travers un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs pour apporter une aide humanitaire et le soutien au développement.