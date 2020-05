Le Directeur général de Akilee prêt à renégocier le contrat avec la Senelec

Le Directeur général de Akilee, une société de services dans le secteur de l'énergie, a déclaré qu’il est prêt à renégocier le contrat qui a fait polémique avec la Senelec, lors de l’émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche.« Je trouve extrêmement regrettable que tout ce bruit ait eu à se développer autour de ce contrat. Comme je l’ai dit nous sommes des croyants nous considérons que tout ce qui arrive est ce qui a de mieux pour nous. Peut-être que ca aurait pu se passer autrement, mais ce n’est pas trop tard. Ça peut toujours très bien se passer, comme c’était le cas au cours des trois dernières années », a dit M. Ly.Il a fait savoir que ce n’est pas maintenant que Senelec et Akilee ont commencé à travailler ensemble. Renégocier est le droit le plus absolu de la Senelec, selon M. Ly, qui ajoute qu’ils vont trouver des accords car Akilee est totalement ouverte pour cela.« Je ne peux aller plus loin car Akilee-Senelec c’est comme une famille. Il y a des réunions qui vont venir », a-t-il révélé. Une affaire de contrat de 187 milliards de F Cfa a opposé la Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal) et Akilee. La Cour des comptes, l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et l’Ofnac (Office national de lutte contre la fraude et la corruption), ont été officiellement saisis par les cadres de la Senelec pour tirer cette affaire au clair.