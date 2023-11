Le Directeur général des Impôts et Domaines parle de 2050 milliards recouvrés à cette étape de 2023 par ses services

Sur un total de 2.360 milliards prévus en 2023, la Direction générale des Impôts et Domaines a recouvré à ce jour 2.050 milliards de francs Cfa, selon le Directeur Général des Impôts et des Domaines, Abdoulaye Diagne, qui se dit confiant pour l'atteinte de l'objectif fixé.



"Nous sommes à un niveau de recouvrement satisfaisant parce que nous avons plus de 85 % de l'objectif. Cette année est satisfaisante. Et, nous sommes optimistes sur le fait qu'on sera au rendez-vous en termes de mobilisation de recettes", s'est-t-il réjoui à l'occasion de l'ouverture de l'assemblée générale de l’Amicale des Inspecteurs des Impôts et des Domaines du Sénégal (AIIDS).



Les inspecteurs se sont penchés sur le thème: "La gestion fiscale du projet GTA : bilan de quatre années de fonctionnement de l’unité mixte"



Pour l'année 2024, le Directeur général des Impôts et Domaines a partagé avec ses agents les défis à relever en accord avec l'Etat du Sénégal qui projette un taux de croissance de l'ordre de 9,2%.