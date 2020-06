Le Dr Bousso lance l'alerte chiffres à l'appui: "le Sénégal est dans une phase active de la transmission du virus"

Le Sénégal est dans une phase active de la transmission de l’épidémie, la maladie n'est pas endiguée et on peut passer à une situation beaucoup plus grave si on n'y prend pas garde, a indiqué le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires (COUS), qui intervenait au point mensuel sur la situation de l’épidémie de coronavirus apparue au Sénégal depuis le 2 mars.



"Si on fait le point depuis le mois dernier, en un mois tous les indicateurs ont évolué. Le nombre de cas positifs a bien évolué. Presque 4 fois comparé au nombre qu’on a eu le 2 juin. Le nombre de guéris qui est un indicateur positif pour nous, a également évolué. On a eu 6 fois plus de guéris. Et le nombre de décès qui est l’indicateur le moins réjouissant pour nous, a évolué. Nous sommes partis de 8 décès à 47 décès aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous sommes dans une phase de transmission où nous avons plus de cas", a expliqué le Dr Bousso.



Pour ce qui est de la tranche de personnes décédées, ça n’a pas beaucoup évolué. A en croire le Dr Bousso, les personnes décédées restent surtout les plus vulnérables et âgées. "Dans la tranche des 60 ans et plus, les personnes décédées représentent 72%."



Parlant de la répartition des cas déclarés positifs Dr Bousso a renseigné qu 'aujourd’hui les cas contacts représentent 87,6 % des cas, les cas communautaires 10,20 % et les cas importés 2,20 %.



51 Districts sur 79 touchés par la maladie

Et pour ce qui est des personnes qui se posent la question de l’existence de la maladie, Dr Bousso note que "c’est parce que la majorité des patients sont asymptomatiques. Et nous sommes aujourd’hui à 60,7 % de personnes qui sont testées positives et qui ne représentent pas de symptômes et la proportion des personnes ayant de symptômes ne représentent que 39. 3% "



Le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences sanitaires (COUS), Docteur Abdoulaye Bousso, a informé que toutes les régions sont à ce jour touchées et que sur les 79 Districts que comptent le Sénégal les 51 sont touchés, soit un taux de 64. % de districts touchés par le Coronavirus