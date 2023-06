Le F24 dénonce les "actes de tortures" perpétrés contre Pape Abdoulaye Touré

Le F24, plateforme qui regroupe plus de 170 partis politiques et mouvement de la société civiles, dénonce les actes de tortures perpétrés contre Pape Abdoulaye Touré et sur tous les jeunes embastillés, dont certains sans raison.



Le mouvement exige en outre leur « libération sans délai », ainsi que la « prise en charge médicale gratuite » par le gouvernement des nombreux blessés maintenus indécemment dans les liens de la détention.



Le F24 a tenu ses propos après la rencontre avec le secteur privé qui a commencé une médiation entre le pouvoir et l’opposition pour baisser les tensions. Les membres dudit mouvement remercient le secteur privé pour sa démarche de médiation et rappelle aux services de la présidence de la République et à tous les citoyens que le Président Macky Sall est « l’unique responsable » des violences qui sévissent dans le pays et seul garant de la paix civile et sociale.



De ce fait, ils estiment qu’il revient au président Macky Sall de « lever le blocus » autour du domicile de Ousmane Sonko, de « renoncer » au troisième mandat et à ses velléités de mettre les citoyens au pas pour créer les conditions de la désescalade espérée et attendue par les Sénégalais.



Par ailleurs, le F24 invite tous à la marche du 10 juin 2023 à 15H sur la VDN pour le « triomphe de la vérité et de la paix ».