Le FAISE lance une opération de recouvrement des créances impayées

Le Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE) informe, par voie de communiqué, qu’il entame une campagne de recouvrement des prêts non remboursés octroyés à ses bénéficiaires.



« Le Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (FAISE) porte à la connaissance des bénéficiaires de financement que le Fonds a décidé d'engager des actions de recouvrement des créances dues. »



Dans ce cadre, l’institution invite formellement tous les bénéficiaires de prêts impayés à régulariser leur situation dans les plus brefs délais.



« Toute personne ayant bénéficié d'un prêt non remboursé à ce jour, doit se rapprocher des services du FAISE afin de résorber ses impayés dans les meilleurs délais. »



La direction dirigée par Khoureyssi Thiam précise qu’en l’absence d’une démarche volontaire des débiteurs concernés, des actions plus contraignantes seront mises en œuvre.



« À défaut d'exécution volontaire, le FAISE se réserve le droit de recourir à tous les moyens (administratifs, légaux et judiciaires) et exercer des poursuites à l'encontre des débiteurs défaillants afin de les contraindre à s'acquitter de leurs obligations. »



Les bénéficiaires visés ont jusqu’au 10 juin 2025 pour prendre contact avec le Fonds via le 33 864 60 44 ou l’adresse mail faiseinfos@gmail.com, sans quoi des procédures d'exécution seront entamées.