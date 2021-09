Le FC Barcelone a trouvé le candidat parfait pour l'après-Koeman

Deux victoires et trois matchs nuls en Liga, une lourde défaite contre le Bayern Munich lors de la 1ère journée de Ligue des Champions (0-3) mais surtout une série de trois matches sans victoire après avoir été tenu en échec par Grenade (1-1) et Cadiz (0-0). Le FC Barcelone n'est pas au mieux en ce début de saison et l'avenir de Ronald Koeman est déjà plus qu'incertain. Depuis plusieurs semaines déjà, le technicien néerlandais semble en effet sur la sellette. Lors d'une conférence de presse cette semaine, le principal concerné n'avait d'ailleurs pas caché son agacement.



« Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je dois me justifier sur tout », avait lancé le Néerlandais devant les médias, lassé d'avoir à chaque conférence de presse des questions sur son avenir. Mais en coulisses, les Blaugranas se penchent déjà sur la suite pour éviter les mauvaises surprises. Et alors que plusieurs noms étaient sur la liste, le président Joan Laporta semble avoir trouvé la personne idéale en cas de départ de Ronald Koeman. Il s'agit tout simplement de Xavi Hernandez, l'ancien milieu de terrain du club catalan devenu entraîneur !



Les idées de jeu de Xavi sont appréciées

En ce samedi, Mundo Deportivo consacre tout simplement sa Une à l'entraîneur de 41 ans, encore sous contrat jusqu'en 2023 sur le banc d'Al-Sadd (D1 qatarienne). « Xavi grandit », peut-on lire en titre du quotidien. Jaan Laporta, qui ne semblait pas partant il y a encore quelques mois pour installer l'ancien joueur sur le banc de l'équipe première, aurait changé d'avis et ses doutes seraient en train de disparaitre. Et c'est surtout les idées de jeu de Xavi Hernandez qui pourraient faire la différence dans ce dossier.



Le média espagnol ajoute en effet que son utilisation du 4-3-3 et son amour pour le jeu de possession sont des atouts de taille. En cas de licenciement de Ronald Koeman dans les semaines à venir, il ne devrait donc pas vraiment y avoir de doute sur le nom de son remplaçant. Mais pour le moment, le Néerlandais est toujours l'entraîneur du Barça qui sera en tribunes lors de la réception de Levante ce dimanche.