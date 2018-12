Le FMI liste les failles du Plan Sénégal émergent et propose des solutions

Le chef de la mission du Fonds monétaire international (Fmi) pour le Sénégal, Michel Lazare, a noté quelques failles du Plan Sénégal émergent (Pse) avant d’indiquer les chemins à suivre pour atteindre l’émergence, lors du Groupe consultatif de Paris, qui permis le gouvernement sénégalais de collecter plus de 7 milliards Fcfa pour le financement de la deuxième phase dudit Pse.



« L’économie du Sénégal est en forte croissance et est stable depuis quelques années. Des analyses préliminaires concluent que la position extérieur du Sénégal est soutenable et fondamentale en ligne avec les paramètres fondamentaux », a dit Michel Lazare.



Toutefois, il a noté quelques failles et a attiré l’attention du gouvernement sénégalais et des partenaires techniques et financiers sur certains nombre de questions, notamment le déficit du compte courant de la balance des paiements, de la nécessité d’augmenter les recettes fiscales par des moyens divers.



Lundi, le Macky Sall et son gouvernement ont mobilisé 8.091 milliards Fcfa, un montant qui va au-delà ce qu’ils espéraient, c’est-à-dire 2.850 milliards de francs, pour le financement de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse), lors du Groupe consultatif de Paris, qui doit prendre fin ce mardi dans la capitale française.