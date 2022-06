Le FRAPP annonce une grève des Auxiliaires de police ce vendredi

Même s’ils sont soumis à un droit de réserve et à une interdiction de grève, les Auxiliaires polices sont en grève. L'information est donnée par le FRAPP France Dégage, qui révèle dans un communiqué les Auxiliaires de police de Thiès, Dakar sont en grève ce vendredi.



« L'élément déclencheur a été la non augmentation de leur salaire par le président de la République alors que les Auxiliaires de police ne sont payés que 90.000 FCFA par mois. Par conséquent, les Auxiliaires de police (AP) de la 6e et 7e génération appelés AP6 et AP7 ont décidé de refuser de sortir aujourd'hui pour protester contre leur exploitation par l'État du Sénégal », lit-on dans le communiqué du FRAPP.



A travers cette grève revendicative, « les forces de l’ordre réclament l'augmentation de leur salaire, une prime de risque, une meilleure qualité des repas qui leur sont servis, une prise en charge sanitaire, mais aussi de meilleures conditions de logement », affirme le mouvement panafricaniste.