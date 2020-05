Le FRAPP exige la libération immédiate de Abdou Karim Gueye et l'ouverture des mosquées

Les responsables de FRAPP exigent la libération immédiate de leur camarade Abdou Karim Gueye, arrêté, selon eux pour avoir dénoncé l'attitude irresponsable de l'Etat consistant à convoquer le Khalif général d'une confrérie et l'entrave à l'exercice de la liberté religieuse, dans un communiqué.



« Macky Sall ne veut pas sortir de l'état d'urgence! La preuve, le nombre ridicule de dépistages par jour, la prolongation inconstitutionnelle de l'état d'urgence, la multiplication des marchés juteux de gré à gré... C'est pourquoi le FRAPP comprend la situation quasi émeutière en cours et la multiplication des actes de désobéissance civile, car les populations n'en peuvent plus de voir leurs marchés fermés, leurs lieux de culte fermés alors que les instruments du capitalisme fonctionnent normalement », avancent-ils dans le communiqué.



« Le FRAPP exige la libération immédiate de Abdou Karim Gueye ''Xrum Xax'', arrêté pour avoir dénoncé l'attitude irresponsable de l'Etat consistant à convoquer le Khalif général d'une confrérie et l'entrave à l'exercice de la liberté religieuse. Et exige l'ouverture des mosquées au même titre que les marchés, les banques, les supermarchés », ajoutent-ils.



Ils disent considerer que les lieux de culte ne sont pas plus dangereux que tous les autres lieux de rassemblement, notamment les écoles qu'il a décidé de rouvrir dans trois semaines. « Par conséquent si le gouvernement accepte que des mesures sanitaires soient appliquées dans les banques et supermarchés, les écoles et autres, il doit accepter, s'il est de bonne foi, que les mêmes mesures soient appliquées dans les mosquées afin de garantir la liberté de culte au même titre que la liberté de commerce ».



Dans ce communiqué signé du secrétariat exécutif national, il est écrit que c'est ça la justice, d'autant plus la spiritualité participe à l'équilibre et au bien-être des citoyens. Cette discrimination au détriment des lieux de culte dans un pays majoritairement croyant est dangereuse et inacceptable.



« Ces lieux de culte sont des soupapes de sûreté par où le peuple évacue le stress, la peur, l'angoisse consubstantiels à des situations comme celle causée par cette pandémie. L'aide alimentaire est une bonne chose. Mais elle n'entretient que le corps. Or, l'homme est également esprit, et ces lieux de culte sont des réfectoires de l'esprit de beaucoup de nos concitoyens croyants. L'organiser, oui. Mais il faut rouvrir les lieux de culte », concluent-ils.