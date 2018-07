Le Fédé maintient Aliou Cissé avec comme objectif la finale de la Can 2019

Les termes du premier contrat signé le 5 mars 2015 remplis, avec les quarts de finale de la Can 2017 et la qualification au Mondial 2018, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) est décidée à prolonger le compagnonnage avec Aliou Cissé.Dans ce sens, l’instance dirigeante du football national a fixé un nouvel objectif : atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019. C’est souligné dans l’avenant de contrat que propose la Fédération au coach des "Lions".Record, qui donne l’information, rapporte que Me Augustin Senghor, le président de la Fsf, a fait un pas vers le coach des "Lions" pour des «discussions». Lesquelles, souligne le journal, vont porter, notamment, sur l’augmentation du salaire d’Aliou Cissé et la situation contractuelle avec tous ses collaborateurs.Donc il est clair qu’Aliou Cissé est parti pour garder son poste. «Le débat ne se pose plus, tranche le vice-président de la Fsf Abdoulaye Sow, contacté par Record. Au niveau de la Fsf, il est clair qu’on va continuer avec Aliou Cissé jusqu’après la Can 2019. On lui fera signer un avenant de contrat jusqu’à la fin du mois de juillet, soit après la Can 2019. Là, je ne saurais vous dire à quel moment il signera son avenant de contrat mais c’est déjà acquis.»