Le Forum civil accusé de passivité par le PDS : la réaction de Birahim Seck

En conférence de presse, le PDS et ses alliés avaient cassé du sucre sur le dos des acteurs de la société. En substance avait dit Lamine Thiam : "Pourquoi les acteurs de la société civile, habituellement vigilants sur des questions de corruption de bonne gouvernance et de malversation ? Les médias et les institutions judiciaires du pays se sont abstenus de chercher à vérifier la teneur de ces enregistrements et à mettre en évidence des preuves irréfutables des tentations de violence de notre système démocratique ».



Sur ce, la réponse de Birahim Seck du Forum civil ne s'est pas fait attendre. En guise de réponse dira-t-il dans un poste du réseau social X, "au PDS, le Forum civil n'est pas une organisation de la société civile marionnette. Si vous disposez de preuves tangibles de corruption, certains d'entre vous connaissent très bien nos locaux. Nous savons assumer nos positions. "Nun du nu gaggantikoo ci mbedd".



Lors de sa conférence de presse, le PDS avait appelé appelle les forces vives de la nation à se rassembler pour réclamer la vérité et la justice dans cette affaire. Cette revendication est pour permettre à Karim Wade de participer à l’élection présidentielle.