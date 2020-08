Le Franco-mauritanien Moussa Diallo quitte la National 1 de France pour l'élite Suisse

𝐍𝐞𝐰 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐰𝐧 🔥



Moussa Diallo signe chez les Grenat jusqu'en 𝟮𝟬𝟮𝟮 ✍️#PlusFortsEnsemble pic.twitter.com/KYPlOwdlHK

— Servette FC (@ServetteFC) August 5, 2020



Joueur de Cholet depuis 2019, Moussa Diallo quitte la France pour la Suisse. Il s’engage en faveur du Servette FC.Le latéral droit de 23 ans franchi un palier dans sa jeune carrière. De National 1 en France, il évoluera la saison prochaine en première division Suisse. Ceci grâce à son transfert vers le Servette FC. Le français d’origine mauritanienne a paraphé un bail de deux saisons avec sa nouvelle formation.« Je suis très heureux de rejoindre le Servette FC ! Je me suis renseigné sur le championnat suisse, il y a des joueurs de grande qualité et de très bonnes équipes. Avoir la chance de jouer l’Europe avec le club, c’est un rêve de gosse », a déclaré le désormais ex joueur de Cholet, rapporté par le site Africa Top Sports.Formé à l’AJ Auxerre, Moussa Diallo a fait 23 apparitions en National 1 lors de la saison écoulée. Convoqué par deux fois par la sélection mauritanienne, l’arrière droit n’a pas encore répondu favorablement à cet appel.