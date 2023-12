Le Gabon veut regagner sa place diplomatique après la tournée du président de transition

Dans la sous-région, seul le président angolais n’a pas encore vu le général Oligui Nguema. « Des contacts sont en cours. Une rencontre devrait avoir lieu bientôt », assure pourtant le porte-parole de la présidence gabonaise Télesphore Obame Ngomo, qui reste confiant quant à un retour prochain de Libreville dans le concert des nations. « Aucun président n’a montré une volonté de maintenir notre pays sous sanctions », révèle-t-il.



Le plaidoyer gabonais est intense : à travers rencontres bilatérales et sommets internationaux, le général Oligui Nguema voyage, consulte, explique à tous pourquoi il a pris le pouvoir. « Nous avons essayé de rassurer nos pairs qui ont des inquiétudes, tout en pointant la volonté des Gabonais de vivre dans une ère nouvelle », indique Télesphore Obame Ngomo, ajoutant que la balle est désormais dans le camp des autres nations.



Libreville estime avoir fait le maximum. Le fait que le coup d’État se soit déroulé sans effusion de sang plaide aussi sa cause. Le calendrier de transition - exigé par les partenaires avant toute levée des sanctions - a par ailleurs été dévoilé il y a presque un mois.



Le Gabon dit avoir reçu des assurances de ses voisins. Par exemple, le Cameroun aurait promis « un soutien total » si l’on en croit le général Oligui Nguema.



« Nous espérons sortir de cette période émotionnelle et aller de l'avant », estime Télesphore Obame Ngomo. Libreville veut maintenant croire en une levée de sanctions au sommet extraordinaire de la CEEAC, prévu à Malabo le 15 décembre.