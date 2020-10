Le Général François Ndiaye et compagnie traquent les pièces justificatives des dépenses covid19

Les actes concrets sont préférés aux paroles, le Général Ndiaye et son équipe travaillent sans bruit de bottes. Ils sont en train de fouiller minutieusement la traçabilité des fonds injectés dans la lutte contre la pandémie, depuis que le chef de l'Etat a mis en place un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid19), doté de 1000 milliards de FCfa.



Le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations que dirige le Général François Ndiaye est composé de 30 membres nommés par décret. Il a été créé au mois d'avril. Leur mission est de suivre, de façon proactive et inclusive, l'ensemble des opérations menées par le Fonds et d'en rendre compte au président de la République. Et le travail de terrain est ainsi mené par les quatre commissions qui ont été installées et dédiées au renforcement du système de santé, au renforcement de la résilience sociale, à la stabilité macro-économique et financière, et enfin à l'approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité.



Selon le journal "L'Observateur du 23 octobre 2020, le comité est aujourd'hui à l'heure des vérifications, près de 6 mois après le début de ses activités. Omar Diop, vice président de la commission de renforcement du système de santé précise que la mission du Comité est de faire le suivi de la mise en œuvre des opérations et de vérifier que les dotations issues du Force-Covid-19 ont été correctement utilisées.



"Nous sommes en train de faire ce travail, aussi bien au niveau du ministère qu'au niveau de toutes les structures qui ont eu à recevoir des fonds. Beaucoup nous ont donné les justifications pour prouver l'utilisation des ressources qui leur ont été allouées. Certains, à cause des lenteurs administratives, tardent à le faire, d'autres, nous ont remis une partie. Tout cela va être bientôt épongé, mais il y a quelques réticences".