Le Général de Corps d’Armée Mbaye Cissé, nommé Chef d’Etat Major Général des Armées

Le Général de Corps d’Armée Mbaye CISSE, précédemment Chef de l’Etat Major Particulier du Président de la République, est nommé Chef d’Etat Major Général des Armées, en remplacement du Général d’Armée Cheikh WADE, appelé à d’autres fonctions, infirme un communiqué signé du Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Oumar Samba BA.



Le Contre-Amiral Oumar WADE, précédemment Chef d’Etat-major de la Marine nationale, promu au Grade de Vice-Amiral, est nommé Chef de l’Etat-major Particulier du Président de la République.



Et le Contre-Amiral Abdou SENE, précédemment Conseiller Défense du Premier Ministre, est nommé Chef d’Etat-major de la Marine nationale, en remplacement du Vice-Amiral Oumar WADE, appelé à d’autres fonctions.



Par ailleurs, le Général de Corps d’Armée Cheikh WADE, est élevé aux rang et appellation de Général d’Armée. Ainsi que le Général de Division Mbaye CISSE, élevé aux rang et appellation de Général de Corps d’Armée.