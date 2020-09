Le Gouverneur de Dakar brandit un arrêté pour réglementer la circulation des gros porteurs

Les véhicules gros porteurs de transport de marchandise de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) de plus 3,5 tonnes seront interdits de circulation de 06 heures à 10 heures sur un certain nombre d'axes routiers de la capitale sénégalaise, bien mentionnés dans l'arrêté du Gouverneur.



Aussi, les véhicules dont le Poids Total en Charge est supérieur à 3,5 tonnes sont interdits de circulation de 16 heures à 20 heures dans un certain nombre d'axes routiers de Dakar. Comme mentionné dans l'arrêté ci-dessous