Le Grand-Duc de Luxembourg, Son Altesse Royale Henri en visite au Sénégal

Le Grand-Duc de Luxembourg, Son Altesse Royale Henri, est arrivé dimanche à Dakar pour une visite officielle de trois jours, a annoncé le service de communication de la présidence de la République.



A son arrivée, il a été accueilli, à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, en début d’après-midi, par le chef de l’Etat Macky Sall.



«Cette visite du Grand-Duc illustre la volonté des deux chefs d’Etat d’approfondir les relations de coopération entre le Sénégal et le Luxembourg », renseigne le communiqué reçu par nos confrères de l’Aps.



Selon ledit communiqué, Son Altesse Royale Henri, assistera à la cérémonie d’ouverture du Séminaire économique Sénégal-Luxembourg. Et, le même jour, il aura un entretien en tête-à-tête avec Macky Sall, en début de soirée.



Toujours selon la même source, l’entretien entre Son Altesse Royale Henri et le président Macky Sall sera suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations.