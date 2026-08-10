Au moins 70 morts après un séisme de magnitude 7,4 en Colombie

Au moins 70 personnes ont été tuées lundi lorsqu’un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé l’ouest de la Colombie, provoquant l’effondrement de bâtiments et le déploiement d’importantes opérations de secours dans plusieurs villes.



Le maire de Pereira, Mauricio Salazar, a confirmé qu’au moins 18 personnes avaient péri dans la ville.

Dans le département du Valle del Cauca, la gouverneure Dilian Francisca a fait état d’au moins 27 morts.



À Manizales, le maire Jorge Eduardo Rojas a annoncé au moins deux décès et la destruction totale ou partielle de plus de 32 bâtiments. Les autorités de Manizales ont suspendu l’ensemble des activités scolaires et signalé des fuites de gaz ainsi que des coupures ou des dégâts affectant le réseau électrique.



À Quibdo, les premiers bilans font état d’un mort, de plusieurs blessés et de bâtiments lourdement endommagés.



Dans le département du Choco, quatre personnes sont mortes et 69 autres ont été blessées à la suite du séisme, a déclaré la gouverneure Nubia Carolina Cordoba-Curi.



Le tremblement de terre s’est produit à 12 h 34 GMT, avec un épicentre situé à environ 5 kilomètres à l’est de la ville de San Jose del Palmar, selon les données de l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS). L’agence américaine a indiqué que le séisme s’était produit à une profondeur de 107 kilomètres.



Malgré la forte magnitude du séisme, le système d’alerte aux tsunamis des États-Unis a indiqué qu’aucun tsunami n’était attendu sur les côtes des États de Californie, de l’Oregon, de Washington ou de l’Alaska. Il a également écarté tout risque de tsunami pour la province canadienne de Colombie-Britannique.



Les autorités colombiennes ont également indiqué qu’aucune menace de tsunami ne pesait sur la façade pacifique du pays.



L’autorité colombienne de l’aviation civile a signalé des dégâts à l’aéroport Alfonso Bonilla Aragon de Cali, qui a ainsi rejoint la liste des terminaux affectés par le séisme.



Par ailleurs, les opérations aériennes à l’aéroport de Popayan ont été suspendues en raison de la présence de cendres volcaniques provenant du volcan Purace, à la suite de l’activité sismique.



Auparavant, les opérations avaient été interrompues dans les aéroports de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago et Buenaventura afin de procéder à des inspections structurelles.



L’ambassade des États-Unis à Bogota a indiqué suivre de près la situation et a appelé les ressortissants américains à rester attentifs aux informations locales et à maintenir le contact avec leurs proches.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que l’administration Trump « suit de près » la situation et se tient prête à apporter son soutien au peuple colombien.



Une réplique de magnitude 5,0 a été enregistrée à 13 h 18 GMT, à environ 16 kilomètres à l’ouest de San Jose del Palmar.



« L’État est présent et agit », a déclaré le président colombien Abelardo De La Espriella après le séisme, affirmant avoir pris directement la direction des opérations d’urgence. Il a ordonné la mise en place immédiate d’un poste de commandement unifié afin de coordonner les opérations de secours.

De La Espriella a demandé un rapport complet au directeur de l’Unité nationale de gestion des risques de catastrophe sur la situation dans cette localité, située à environ 240 kilomètres à l’ouest de la capitale, Bogota.



Le président avait annoncé qu’il se rendrait à Pereira pour soutenir les populations touchées et suivre la réponse des autorités, avant d’indiquer par la suite qu’il se dirigeait vers Bogota afin de se concentrer sur la gestion de la crise.



La municipalité, située dans le département du Choco, compte environ 4 800 habitants et se trouve à 1 288 mètres d’altitude.



Réponse locale



La gouverneure du Choco, Nubia Carolina Cordoba Curi, a confirmé que la capitale départementale, Quibdo, avait subi d’importants dégâts structurels et fait état de plusieurs blessés.



Les pompiers de Quibdo ont indiqué que des personnes étaient coincées à l’intérieur de bâtiments endommagés. Le maire de Cali, Alejandro Eder, a pour sa part déclaré qu’au moins 20 bâtiments s’étaient effondrés dans sa ville et que des personnes étaient toujours piégées sous les décombres.



À Manizales, capitale du département de Caldas, le séisme a provoqué d’importants dégâts. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent notamment l’une des principales tours de la cathédrale emblématique de la ville ayant subi de graves dommages structurels et s’étant inclinée contre la structure centrale.



Le maire de Medellin, Federico Gutierrez, a confirmé que les équipes municipales de gestion des risques de catastrophe procédaient activement à l’évaluation des dégâts.



À Bogota, les sirènes d’urgence ont retenti alors que des milliers d’employés de bureau et d’habitants évacuaient les bâtiments pour gagner les rues. Le maire Carlos Fernando Galan a déclaré qu’aucun dégât structurel majeur n’avait été constaté dans la capitale et que la ville était prête à venir en aide aux zones les plus touchées, avec 100 secouristes déjà mobilisés pour se rendre dans la région.



L’Agence nationale des infrastructures a annoncé la fermeture du tunnel de Sumapaz et du pont Mariano Ospina, le temps de procéder à des inspections visant à évaluer l’état des infrastructures.



Le séisme a également été fortement ressenti au-delà des frontières colombiennes, notamment en Équateur et au Panama.



Les autorités des départements touchés poursuivent leurs évaluations afin de déterminer l’ampleur exacte des pertes humaines et des dégâts matériels.



Selon des experts, il s’agit de l’un des séismes les plus puissants enregistrés dans le pays au cours du siècle.