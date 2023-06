Le Mali demande à la MINUSMA de se retirer sans délai de son territoire

À l’occasion, ce vendredi, de l’examen par le Conseil de sécurité du Rapport trimestriel du Secrétaire général sur la situation du Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a informé que « le Gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA. Cependant, le Gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective ».





Le ministre malien a tout de même Pour terminer exprimé « la gratitude du Gouvernement et du peuple maliens à l'ensemble des partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux, qui nous accompagnent dans la réalisation des chantiers importants pour la refondation du Mali »



M. Abdoulaye Diop a également assuré que « Le Gouvernement du Mali reste disposé à coopérer avec les partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix stratégiques et les intérêts des Maliens. Fidèle à notre tradition d'hospitalité, le « diatiguiya », le Mali demeure ouvert à tous les peuples du monde ».