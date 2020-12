Le Mexique débute la vaccination contre le Covid-19, premier pays en Amérique latine

Les 3 000 premières doses du vaccin ont été reçues hier mercredi en grande pompe par les ministres des Affaires étrangères et de la Santé au pied de l’avion arrivé de Belgique : « Aujourd’hui c'est le début de la fin de la pandémie », se sont-ils réjouis.





Quelque 50 000 doses suivront la semaine prochaine pour atteindre 1,4 million fin janvier. Une mise en place progressive de cette campagne qui doit vacciner la totalité de la population majeure du pays d’ici un an, en commençant par le personnel de santé et les personnes les plus âgées.



Aide logistique de l'armée

Son déploiement est toutefois délicat, car c’est la chaîne du froid qui garantit l’efficacité de ce vaccin : il doit être maintenu à -70°C à tout moment. Le Mexique, qui distribuera le vaccin gratuitement à travers de son système de santé publique, a demandé l’aide logistique de l’armée pour y parvenir.



Le vaccin est très attendu, alors que la deuxième vague d’infections menace de saturer les hôpitaux de la capitale Mexico, où il sera déployé en priorité.



Le Mexique se dit prêt pour cette campagne de vaccination massive, mais avertit que le pays reste dépendant des capacités de production de Pfizer. En effet, la première livraison mexicaine est arrivée avec quelques jours de retard alors que des quantités exponentielles sont attendues dans les prochains mois.