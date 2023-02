Le Milan prêt à négocier Samuel Umtiti

Milan s'est déjà intéressé à la situation de Samuel Umtiti. Et attend la fin de la saison pour que le défenseur central mette fin à son contrat avec le club blaugrana, rapporte le quotidien "Catalan calciometcatowebde" ce Jeudi.



Selon les informations du média, Milan suivrait l'évolution du Français et aurait des rapports très positifs sur sa condition physique. Ils comprennent qu'il peut être un joueur important à l'avenir et sont prêts à prendre des risques tant que le joueur résilie son contrat avec le club Blaugrana cet été.



Le journal de préciser que Umtiti, pour l'instant, ne veut pas penser à l'avenir et se concentre sur la fin de la saison au meilleur niveau possible pour ensuite analyser les offres.



Le Barça veut résilier son contrat qui expire en 2026 après son dernier renouvellement et serait en mesure de lui donner la lettre de liberté pour sauver tout son jeton. L'accord peut venir s'il y a un troisième club intéressé à le signer et cela pourrait être Milan.