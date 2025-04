Le Mouvement Gueum Sa Bopp les « Jambaars » dénonce une intimidation et exige sa libration du rédacteur en chef du groupe Dmedia

Le Mouvement Gueum Sa Bopp a sorti un communiqué ce vendredi 11 pour exprimer toute sa « sympathie et son soutien indéfectible » au rédacteur en chef du Groupe Dmedia, Simon Faye, dénonçant une « persécution de la part de l’actuel régime », qui selon eux « instrumentalise dangereusement la justice pour déstabiliser journalistes et acteurs politiques ». Les partisans du Bougane Gueye Dany exigent la libération immédiate et sans condition de Simon Faye, « dont l’arrestation s’inscrit dans une logique de dictature ».



« L’opinion nationale et internationale est aujourd’hui témoin que derrière la convocation de Simon Faye se cache une manœuvre d’intimidation visant directement le Président du Mouvement Gueum Sa Bopp, M. Bougane Gueye Dany, par ailleurs fondateur du Groupe Dmedia », lit-on sur la note.



"Face à cette situation intolérable, le Mouvement Gueum Sa Bopp dénonce avec la plus grande fermeté cette arrestation arbitraire, qui constitue une violation flagrante des libertés fondamentales et des principes démocratiques", indique les compagnons de Bougane Guèye Dani.