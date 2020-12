Le Musée du football qui sera érigé à l'intérieur du Stade de Diamniadio portera le nom de Pape Bouba Diop

Le président de la République Macky Sall a rendu un vibrant hommage à Pape Bouba Diop, décédé dimanche 29 novembre à Lens, sur le tarmac l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dias, en présence d’une forte délégation de la Génération 2002 du football sénégalais. A l’occasion, le chef de l’Etat a annoncé, pour immortaliser « Pape Bouba Diop », que le musée qui sera érigé très prochainement a Diamniadio va désormais porter le nom du meilleur butteur des « Lions » de la Teranga en Coupe du monde, qui a été levé, à titre posthume, au rang de la dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Lion.



Dans sa déclaration, le chef de l’Etat a déclaré que Pape Bouba Diop « était connu pour sa rage de vaincre hors du commun ». Avant de rappeler les moments forts du match qui a opposé le Sénégal et la France à la Coupe du monde 2002 et le but historique marqué par le défunt « lion » donnant la victoire à son équipe.



« Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. Ton souvenir restera a jamais gravé », a-t-il conclu.