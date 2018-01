Le PDS annonce une plainte contre le Premier ministre

Le Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui s'est réuni ce mercredi, pour passer en revue la situation du Sénégal, a annoncé sa décision de porter plainte contre le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne pour “faux et usage de faux”.

Pour cause Oumar Sarr et Cie convoquent les différentes sorties concernant la traque des biens acquis et les chiffres annoncées par le gouvernement de Dionne. Suffisant pour eux d'exiger sa démission et la tenue d'élections anticipées.