Le PDS écrit à Niasse pour la déchéance du mandat de député de Madické Niang

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), à travers le président de son groupe parlementaire, Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké, a officiellement écrit au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse pour la déchéance du mandat de député de Me Madické Niang.



PressAfrik a reçu copie de la correspondance adressée à l’Assemblée nationale. «Suite aux déclarations de ce Samedi 9 Mars 2019 de Maître Madické NIANG rendant publique sa démission du PDS, déclarations relayées ce lundi 11 mars dans la presse écrite et la presse en ligne, nous demandons conformément à l’article 60 de la constitution et l’article 7 de la loi portant règlement intérieur de l’assemblée, qu’il soit automatiquement déchu de son mandat et remplacé».