Le PSG a envoyé une lettre à la Fédération espagnole pour saluer la gestion de Fabián Ruiz

Le Paris Saint-Germain a adressé une lettre officielle à la Fédération espagnole de football, signée par son président Nasser Al-Khelaïfi, pour saluer la qualité de la prise en charge médicale de Fabián Ruiz lors de son séjour en sélection. Un geste qui souligne la volonté diplomatique du club de la capitale d’instaurer une bonne communication avec les sélections nationales de ses joueurs, comme il en avait déjà fait part à la Fédération française de football. Mais surtout, en filigrane, cette initiative met en lumière des tensions avec d’autres instances, notamment la FFF, après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé.

Footmercato

