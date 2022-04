Le PSG a trouvé un argument de taille pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger

«Je pense que j’ai découvert beaucoup de choses ici et je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être ici au Paris Saint-Germain, ce sera peut-être ailleurs avec un autre projet. En tout cas je voudrais vous dire merci.» Le 19 mai 2019, lors de la soirée des Trophées UNFP, Kylian Mbappé avait lâché une véritable bombe sur son avenir dans la capitale parisienne. Finalement, trois ans plus tard, le champion du Monde tricolore est toujours au Paris Saint-Germain mais plus pour longtemps vu que son contrat expire en juin prochain.

Cinq ans après son arrivée en provenance de l'AS Monaco, l'international français (54 sélections, 26 buts) s'apprête donc à quitter le navire parisien, sauf si une prolongation de dernière minute arrive. C'est évidemment la volonté du club de la capitale alors que le Real Madrid rêve toujours d'attirer le gamin de Bondy dans ses filets. Mais il faut croire qu'en coulisses, le board parisien n'a pas oublié les déclarations de Kylian Mbappé faites deux ans en arrière.

Le brassard de Marquinhos à Mbappé ?

Car pour tenter de convaincre l'ancien Monégasque de prolonger, le Paris Saint-Germain pourrait en effet lui donner plus de responsabilités, en tout cas une grosse. Comme le rapporte le quotidien L'Équipe dans son édition du jour, le récent huitième de finaliste de la Ligue des Champions pourrait proposer le brassard de capitaine, aujourd'hui propriété de Marquinhos, pour la saison prochaine au principal concerné afin de faire pencher la balance du bon côté pour une prolongation de contrat.

Avec ce rôle de capitaine dès cet été, Kylian Mbappé serait ainsi au cœur du projet parisien et aurait donc plus de responsabilités, comme il l'avait réclamé en 2019 lors de cette zone mixte que personne n'a oublié. Reste désormais à connaître la position du buteur parisien qui est toujours aussi performant sous les couleurs parisiennes, lui qui a marqué 26 buts et délivré 17 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Alors que le temps passe et que Kylian Mbappé se rapproche de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain cherche la solution pour garder l'international français. Et le club de la capitale pourrait lui donner une responsabilité supplémentaire dès la saison prochaine pour le convaincre de signer un nouveau bail dans la Ville Lumière.