Le PSG connaît le prix à payer pour Rafael Leão, la solution du Barça pour boucler l'opération Lewandowski

Rafael Leão, c'est cher !



Alors que l'AC Milan est bien parti pour remporter le Scudetto, le club milanais pourrait bien perdre l'un de ses éléments clés cet été. Rafael Leão est l'un des hommes de bases de Stefano Pioli cette saison, et forcément, ses performances ne sont pas passées inaperçues sur le Vieux Continent. Son nom a été cité du côté du Paris Saint-Germain comme potentiel remplaçant de Kylian Mbappé. Si la presse italienne affirmait que l'AC Milan n'était pas vendeur, La Gazzetta dello Sport placarde sur sa Une ce jeudi matin son prix en cas de départ. Et bien ses prétendants vont devoir mettre la main à la poche puisque l'ancien Lillois est estimé à 100 M€. L'attaquant portugais avait été recruté en 2019 pour environ 30 M€. Les Rossoneri réaliseraient donc une belle plus-value en cas de vente. Avis aux amateurs.





Memphis Depay sacrifié ?



Le Barça est en pleine reconstruction et rêve d'un mercato flamboyant cet été. La tête d'affiche espérée n'est autre que Robert Lewandowski. Mais le dossier est complexe en raison des difficultés financières du Barça. Mundo Deportivo rapporte ce matin que la solution à ce dossier se nommerait Memphis Depay. Si le Néerlandais a réalisé une belle première saison chez les Blaugranas, ce dernier pourrait être sacrifié pour permettre l'arrivée du Polonais. Le Batave dispose d'une belle cote sur le marché des transferts et son salaire permettrait de libérer un peu de masse salariale. Affaire à suivre donc.



Jorge Sampaoli sur le départ ?



La Ligue 1 va connaître son dénouement ce samedi avec un multiplex haletant. À tous les niveaux, le suspens est présent. L'OM tentera de décrocher un accès direct à la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, il faudra faire le boulot face au RC Strasbourg et compter sur un faux pas de l'AS Monaco. Un scénario catastrophe n'est pas à écarter puisque le Stade Rennais est à l'affût derrière. En tout cas, une non-qualification pour la prochaine campagne de Ligue des Champions serait dramatique pour les Marseillais et cela pourrait conduire à un départ de Jorge Sampaoli. Pour le journal L'Équipe, il y a l'ombre d'un doute au sujet de l'avenir du tacticien argentin. Le quotidien français explique qu'un échec pousserait Jorge Sampaoli à s'interroger sur son avenir, alors que ses dirigeants souhaitent prolonger son contrat qui s'achève en 2023.