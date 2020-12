Le PSG décimé pour la réception de Strasbourg

Le PSG s'apprête à recevoir Strasbourg au Parc des Princes (match à suivre en live commenté sur notre site) pour cette dernière en Ligue 1 en 2020. 3e du championnat derrière le LOSC et l'OL, le club de la capitale n'a pas été récompensé de sa belle prestation à Lille, revenant avec un nul 0-0 frustrant mais aussi de nouveaux blessés puisque Kimpembe, Florenzi et Kurzawa n'ont pas terminé le match.



Ils sont d'ailleurs tous les trois forfaits pour la réception des Alsaciens et rejoignent une infirmerie pleine à craquer. Le défenseur champion du monde est d'ailleurs absent 3 à 4 semaines selon le bilan médical, Kurzawa va lui manquer 2 à 3 semaines de compétition, alors que Florenzi devrait être apte pour la reprise. Outre ces trois cas, Paredes, Danilo Pereira, Neymar, Sarabia, Icardi, Diallo et Bernat sont tous forfaits pour demain soir. Une incertitude demeure pour Mbappé. Elle sera levée après le prochain entraînement.



Le communiqué médical complet :



À évaluer après l'entraînement :

Kylian Mbappé (adducteurs) : un point sera fait après l’entraînement d’aujourd’hui pour Kylian Mbappé en délicatesse avec les adducteurs gauches dans les suites du match contre Lorient.



Non disponibles pour Strasbourg :

Presnel Kimpembe (ischios jambiers) : son retour à la compétition est évalué entre 3 et 4 semaines selon l’évolution.



Layvin Kurzawa (ischios jambiers) : sera de retour à la compétition dans un délai 2 et 3 semaines.



Alessandro Florenzi (cheville) : souffre d’une entorse de la cheville gauche et son retour à la compétition sera précisé dans les prochains jours.



Leandro Paredes (hanche) : il souffre de la hanche droite et il ne sera pas disponible pout le match contre Strasbourg.



Danilo Pereira (ischios jambiers) : lésion haute des ischios-jambiers, il sera de retour à la compétition en janvier.



Neymar JR (cheville) : dans les suites du mécanisme d’entorse cheville gauche, il existe une zone de contusion osseuses pour laquelle il poursuit ses soins à Ooredoo. Son retour à la compétition est envisagé en janvier.



Pablo Sarabia (ischios-jambiers) : il a repris avec le groupe début de semaine.



Mauro Icardi (adducteurs) : évolution favorable après sa lésion des adducteurs. La reprise de l'entraînement collectif est prévue après la trêve hivernale.



Abdou Diallo (ischios jambiers) : il reprendra l’entraînement avec le groupe à la reprise en janvier.



Juan Bernat (genou) : il continue sa rééducation et son programme individuel.