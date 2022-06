Le PSG envisage sérieusement de faire de Mourinho son prochain entraîneur, selon les médias talk Sport et The Telegraph

Jose Mourinho est devenu un candidat sérieux pour devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, selon talkSPORT. Le média britannique confirmé The Telegraph, pense que les champions de France sont à la recherche d'un nouveau patron avec Mauricio Pochettino qui devrait être limogé dans les prochains jours.



Mourinho, un retour à la gloire à Rome



Mourinho a connu un retour à la gloire à Rome après des périodes décevantes à Man United et aux Spurs

L'ancien patron des Spurs est en sursis à Paris, malgré le fait qu'il ait remporté un titre de champion.



L'ancien manager de Chelsea, Manchester United et Tottenham a récemment engagé son avenir dans le club italien - mais le PSG pourrait avoir le pouvoir de changer cela.



S'exprimant le 25 mai, le "Special One" a déclaré: « Maintenant, je reste, il n'y a aucun doute. Même si certaines rumeurs émergent, je ne veux rester qu'à la Roma ».



Néanmoins, des sources de talkSPORT affirment que le vétéran portugais est envisagé par les dirigeants du PSG qui seraient en train de finaliser la sortie de Pochettino.



Ce serait la deuxième fois que Mourinho remplacerait Pochettino ces dernières années après que le même changement ait eu lieu à Tottenham en 2019.



Alors que le PSG a remporté le titre de champion avec une facilité déconcertante la saison dernière, une première couronne de la Ligue des champions s'est à nouveau avérée insaisissable car ils ont été éliminés par les éventuels vainqueurs du Real Madrid en huitièmes de finale.