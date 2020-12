Le PSG officialise le limogeage de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a acté son licenciement, ce mardi. L’Allemand de 47 ans, qui aura offert au PSG la plus riche saison de son histoire en 2019-2020 avec une finale de Ligue des champions, quitte le club après deux saisons et demie de hauts et de bas.



Alors qu’il était en fin de contrat en juin 2021, Thomas Tuchel laisse le PSG à la troisième place du championnat, à un point de l’OL et de Lille, et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone.



