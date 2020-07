Le PSG remporte la Coupe de France contre Saint-Étienne mais perd Kylian Mbappé

Le PSG a remporté vendredi soir la 13e Coupe de France de son histoire, la 5e de son ère qatarie, en battant Saint-Étienne (1-0). Mais le fait marquant de la soirée restera le tacle non maîtrisé du capitaine stéphanois, Loïc Perrin, sur Kylian Mbappé (26e) et ses nombreuses conséquences (voir ci-dessous).



Côté football, Saint-Étienne a réalisé une bonne entame de match, empêchant la relance du PSG avec un pressing efficace. Les joueurs de Claude Puel ont eu deux occasions lors du premier quart d'heure, mais Denis Bouanga a touché le poteau (5e) puis trouvé Keylor Navas sur son chemin (16e). Paris, lui, a marqué sur sa première action par Neymar (14e) et a pris le dessus après l'expulsion de Perrin. Sans être flamboyant, le champion de France s'est créé beaucoup d'occasions et aurait pu l'emporter sur une marge plus importante sans un bon match de Jessy Moulin en face (25e, 45e+2, 45e+7, 59e, 72e) ou encore un tacle in extremis de Wesley Fofana devant Mauro Icardi (84e).



Le fait : le tacle de Perrin sur Mbappé

La rencontre a basculé à la 26e minute de jeu. D'un tacle glissé non-maîtrisé, Loïc Perrin a blessé Kylian Mbappé à la cheville droite, déclenchant une échauffourée entre les joueurs des deux équipes. L'arbitre, Amaury Delerue, a d'abord sorti un carton jaune pour le capitaine des Verts, ainsi que pour Leandro Paredes, Jessy Moulin, Mitchell Bakker et Romain Hamouma et, sur le banc parisien, Marco Verratti. En revoyant l'action sur l'écran de contrôle, l'arbitre a finalement donné un carton rouge à Perrin. Surtout, Mbappé est sorti sur blessure, en pleurs, remplacé par Sarabia (33e). Les images montrent que sa cheville a tourné, et il est ressorti des vestiaires avec des béquilles et une attelle. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG, qui jouera son quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta le 12 août, dans 19 jours.