Le PSG veut doubler le Barça et s'offrir Robert Lewandowski !

Mais un Robert Lewandowski à qui il reste un an de contrat n'intéresse pas qu'un seul club, forcément. Et ce samedi, le quotidien l'Équipe nous apprend que le PSG aimerait beaucoup récupérer l'homme au 50 buts cette saison et surtout Luis Campos qui vient tout juste d'être officialisé en tant que « conseiller football » du club parisien. Et si forcément, le nom de RL9 (33 ans) ressemble à une énième tentative de ramener une superstar du football dans la capitale, le directeur sportif portugais estimerait que c'est surtout une recrue essentielle sur le plan sportif.

Neymar plus que jamais poussé vers la sortie

En effet, selon le quotidien français, une arrivée de Robert Lewandowski permettrait d'être nettement moins dépendant de Kylian Mbappé puisque le Polonais a prouvé qu'il était capable d'avoir des statistiques monstrueuses dans ce rôle de finisseur. De plus, son profil semble être beaucoup plus intéressant et complémentaire du trio Mbappé, Neymar, Messi. Si le PSG a toujours montré un intérêt pour l'attaquant du Bayern Munich par le passé (sans succès donc), cette fois-ci, pourrait être la bonne puisque le joueur est en quête d'un nouveau challenge et a montré ses envies d'ailleurs. Reste à convaincre le club bavarois désormais.

Mais la tâche s'annonce difficile, car en plus de faire face à un Bayern Munich pas enclin à le vendre, le PSG va devoir faire face à la concurrence et surtout à l'avance qu'a le FC Barcelone dans ce dossier. Une avance que le PSG pourrait rattraper grâce à sa puissance économique alors que le Barça n'arrive toujours pas à s'aligner sur les exigences du Bayern Munich à ce niveau. Enfin, si Paris veut réaliser le gros coup Lewandowski, il va d'abord devoir se débarrasser de Mauro Icardi mais aussi et surtout de l'une des trois stars de devant. Car Mbappé est intouchable et ni Messi ni Neymar ne voudrait s'asseoir sur le banc. Le Brésilien, décevant la saison dernière, et que le club ne retiendra pas, pourrait être poussé vers la sortie. À suivre.

On s'attendait au feuilleton Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été, mais finalement, c'est peut-être Robert Lewandowski qui va animer encore quelque temps le marché des transferts. La star du Bayern Munich avait déjà surpris son monde il y a plusieurs semaines de cela en annonçant ouvertement son envie de quitter le club bavarois dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Alors qu'il n'avait toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat, Lewandowski avait signifié à ses dirigeants qu'il souhaitait partir rapidement et le FC Barcelone s'était de suite montré intéressé par le joueur. Logique quand on connaît le talent de ce dernier et les gros problèmes du club catalan à ce poste.