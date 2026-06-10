Préparation Mondial 2026 : le Portugal s'impose contre le Nigeria (2-1)

L'équipe nationale portugaise a signé une victoire étriquée 2-1 face au Nigeria, lors de son ultime galop d'essai avant la Coupe du monde, qui s'ouvre demain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Les deux buts portugais ont été inscrits par Pedro Neto (23e) et Francisco Conceição (75e), tandis que le Nigéria a réduit le score par Akor Adams (37e).
Le Portugal entamera son tournoi le 17 juin face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend aussi l’Ouzbékistan et la Colombie.
Les deux buts portugais ont été inscrits par Pedro Neto (23e) et Francisco Conceição (75e), tandis que le Nigéria a réduit le score par Akor Adams (37e).
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