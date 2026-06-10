Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Préparation Mondial 2026 : le Portugal s'impose contre le Nigeria (2-1)



Préparation Mondial 2026 : le Portugal s'impose contre le Nigeria (2-1)
L'équipe nationale portugaise a signé une victoire étriquée 2-1 face au Nigeria, lors de son ultime galop d'essai avant la Coupe du monde, qui s'ouvre demain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les deux buts portugais ont été inscrits par Pedro Neto (23e) et Francisco Conceição (75e), tandis que le Nigéria a réduit le score par Akor Adams (37e).

Le Portugal entamera son tournoi le 17 juin face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend aussi l’Ouzbékistan et la Colombie.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 10 Juin 2026 - 23:54


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter