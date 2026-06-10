Préparation Mondial 2026 : le Portugal s'impose contre le Nigeria (2-1)

L'équipe nationale portugaise a signé une victoire étriquée 2-1 face au Nigeria, lors de son ultime galop d'essai avant la Coupe du monde, qui s'ouvre demain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Les deux buts portugais ont été inscrits par Pedro Neto (23e) et Francisco Conceição (75e), tandis que le Nigéria a réduit le score par Akor Adams (37e).



Le Portugal entamera son tournoi le 17 juin face à la République démocratique du Congo, dans un groupe qui comprend aussi l’Ouzbékistan et la Colombie.