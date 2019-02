Le PUDC est un mensonge d'Etat et un simple tapage médiatique, selon le maire de Thiès-Nord

Le Programme d'urgence de développement communautaire, "vanté ça et là, est un mensonge d'Etat et un simple tapage médiatique", a déclaré dans les colonnes du journal EnQuête, le maire de la commune "rewmiste" de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo.



"Ils nous faisaient croire que le monde rural était devenu un petit paradis et que tout y aller bien. Or, en sillonnant le département, je me suis finalement rendu compte qu'il y a un manque criard d'eau. Les populations ont tourné le dos à Macky Sall depuis longtemps, a révélé l'édile.



Le maire Lamine Diallo faisait suite à la défaite du candidat Macky Sall à Thiès, fief de l'opposant Idrissa Seck qui a confirmé sa suprématie lors du scrutin présidentiel avec plus de 120.000 voix, devançant son concurrent direct M. Sall, de presque 20 mille voix.



Pourtant, le département de Thiès est miné d'hommes politiques du régime en place. Macky Sall a nommé des ministres, des Dg à des postes stratégiques. Mais sa coalition n'a pu gagner le scrutin dans ce département, indique le journal.