Le Pds prêt à donner à Karim Wade 300 000 parrains

«Sur le principe et sur la forme, le Pds est contre le parrainage intégral», a d’emblée précisé Maguette Sy, Secrétaire national adjoint chargé des élections au niveau du Pds. Ce dernier, interrogé par Sud fm, rappelle cependant que leur candidat, Karim Wade, avait chargé Cheikh Dieng de récupérer les documents devant leur permettre de se lancer dans la collecte des parrains.



Et cet exercice, informe-t-il, ils vont s’y atteler dans les prochains jours : «Le Pds a décidé de lancer sa campagne de collecte de parrainages dans les jours à venir. Parce que nous allons prendre le temps de nommer nos coordonnateurs et nos collecteurs et le temps de nous organiser et de lancer notre campagne».



Mais, rassure-t-il, ses camarades de parti n’auront aucun mal à s’acquitter convenablement de cette tâche : «En toute honnêteté, la loi nous dit 67 000 parrains au maximum, nous, nous irons jusqu'au-delà de 300 000 parrains et nous allons les mettre à la disposition de notre candidat tout en continuant à combattre ce parrainage qui est illégal et qui est en fait une loi uniquement pour éliminer des candidats».