Le Pds vilipende l’Internationale Libérale et menace d’en créer une nouvelle en 2019

«Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui compte à son actif l’introduction du libéralisme en Afrique à l’époque du parti unique où cette doctrine était perçue, comme le disait Mme Simone Veil, comme une maladie honteuse sur la figure, proteste vigoureusement contre l’opportunisme de la direction actuelle l’Internationale Libérale, qui délivre un brevet de libéralisme à un parti aussi antidémocratique que l’APR de Macky Sall actuellement au pouvoir au Sénégal». Ces propos émanent de l'instance dirigeante qui s’insurgeait contre la tenue de l’IL à Dakar les 29 et 30 novembre 2018.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les partisans de Me Wade ont vivement dénoncé la posture de la direction de cette instance laquelle, malgré les agissements du Président Sall qu’ils jugent antidémocratiques, lui a accordé sa confiance avec les honneurs, snobant leur parti qui pourtant, selon eux, a introduit cette doctrine en Afrique.



Poursuivant leurs diatribes contre l’IL, les «sopistes » listent les tares de Macky Sall qui devaient lui interdire de tels honneurs Car pour eux, lui et son parti se sont assurés de la suppression du «système éducatif » qui était libérale pour mettre à la place «des bourses de nourriture et soins de santé afin d’acheter leur conscience et les amener à voter en sa faveur ruinant par ces pratiques avilissantes toutes les velléités d’indépendance de vote chez les populations.»



S’y ajoute, relatent-ils, une politique économique qui a mis le pays en berne avec notamment des mesures qui ont mis à genou tous les secteurs, tout en cédant les ressources naturelles du Sénégal aux sociétés étrangères.



Nostalgiques de l’ancienne IL qui défendait ses membres, les libéraux martèlent : «Ces dernières années, l’Internationale Libérale a assisté dans l’indifférence et sans la moindre réaction aux exactions de Macky Sall contre les libéraux et leur avocat jetés en prison, grâce à la soumission de certains magistrats, aux violations des droits les plus élémentaires des partis de l’opposition, par exemple en transformant le régime de liberté de marche introduite dans notre pays par le régime libéral en régime autoritaire d’autorisation.»



Devant les reniements de leur identité, Me Wade et ses partisans menacent de mettre en place une autre IL : «En tout état de cause, en présence de tant de reniements des principes de base du libéralisme, le Parti Démocratique Sénégalais considérant que l’Internationale Libérale a failli à sa mission, invite les partis de l’Internationale Libérale, africains ou non africains, qui se réclament des valeurs fondamentales du libéralisme, à un congrès libéral que nous pourrions tenir en juin 2019, en vue de la création d’une nouvelle internationale plus authentique et respectueuse des valeurs cardinales qui fondent le libéralisme.»