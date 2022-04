Le Plan d'Urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau au menu d'un CRD spécial

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Comité régional de développement (CRD) spécial, le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration du plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau.



Oumar Gueye, également porte-parole du Gouvernement, a rappelé que le président Macky Sall a donné l’instruction, à l’occasion du Conseil des ministres du 06 avril 2022 d'élaborer dans les meilleurs délais en rapport avec les ministres concernés et les maires concernés, un plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau.



" L'instruction est consécutive à son dialogue direct avec les jeunes de Dakar Plateau et de la Médina dans le cadre de l'initiative Jokko ak Macky ", a-t-il expliqué.



Selon le ministre, ce plan d'urgence "sera disponible dans la première quinzaine du mois de mai de cette année, contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations de l'arrondissement en terme entre autres, d'éducation, de santé, de protection sociale, d'assainissement, de modernisation des marchés. "



"Les urgences de l'arrondissement sont également relative à la modernisation des "Pencc lebou" à un meilleur cadre de vie, à la gestion des déchets à l'accès à l'eau à l'emploi à la formation et à l'entrepreneuriat des jeunes et pour les femmes", a souligné Oumar Gueye.



Selon lui, l'arrondissement de Dakar-Plateau "concentre l'essentiel des activités économiques, infrastructurelles et institutionnelles du département de Dakar. L'importance du trafic qui en découle aux heures de pointe créé une congestion de la circulation des biens et des personnes rendant ainsi le transport à Dakar toujours problématique".



"L'objectif du Comité régional de développement spécial (CRD), est donc d'identifier les urgences de l'arrondissement de Dakar-Plateau de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations", a fait savoir le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires.



Le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), a pour sa part, indiqué qu'il s'agira de faire un diagnostic stratégique du territoire à travers des thématiques relatives à l'environnement, du développement humain, du cadre de vie. "L'élaboration du plan d'urgence de modernisation permettra l'amélioration du cadre de vie des populations, du développement des activités économiques , la réalisation et l'équipement des écoles", a expliqué Mamadou Djigo.



Au sortir de ce CRD, le ministre en charge des collectivités territoriales a promis un document destiné au président de la République et établi sur la base des nombreuses interventions des participants, suggestions des différentes agences de l’Etat et élus locaux prenant part à ce comité régional de développement spécial.



Le CRD a vu la participation du Gouverneur de Dakar, des Préfets et sous-préfets de Dakar, de Seydou Guèye, ministre-conseiller en communication de la Présidence, du maire de Dakar-Plateau, de la Médina, de l'adjointe au maire de Gorée, du directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT).